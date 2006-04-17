Тимошенко готова одеть футболку, где на груди будет надпись...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что для объединения “помаранчевой команды” отказывается от баллотирования на должность Президента Украины в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

По ее словам, она готова одеть футболку, где на груди будет надпись: «Я не баллотируюсь на должность Президента Украины в 2009 году».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она готова была бы и в дальнейшем не баллотироваться на должность Президента Украины, чтобы поддержать Виктора ЮЩЕНКО, но Конституцией это запрещено (речь идет о возможности третьего срока пребывания В.ЮЩЕНКО в должности Президента Украины – УНИАН).