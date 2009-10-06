Томенко прогнозирует, что скоро будут "мастера спорта по дураку"

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО отмечает, что парламент совместно с правительством должен окончательно остановить игральный бизнес в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, по убеждению Н.ТОМЕНКО, долговременное блокирование Верховной Рады привело к тому, что игральный бизнес, который удалось остановить на первом этапе, начал возвращаться в страну.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что правительство не имеет правовых возможностей окончательно ликвидировать это явление, а поэтому находятся различные формы реанимации игрального бизнеса. В частности, Интернет-кафе, которые являются очередной попыткой возобновить игральный бизнес путем использования так называемых электронных денег. Также, по словам Н.ТОМЕНКО, привлекает внимание попытка легализации части игрального бизнеса через деятельность федераций покера.

Н.ТОМЕНКО считает не случайным тот факт, что эта азартная игра на деньги объединяет людей с разными политическими взглядами. В частности, одна из федераций покера возглавляется представителем оппозиционной Партии регионов, а Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, согласно своему приказу, не только вносит покер в Перечень видов спорта, признанных в Украине, но и предлагает разработать соответствующую программу развития этого вида спорта на 4 года, внести предложения в спортивную классификацию, разработать методические рекомендации и т. п.

«Такие решения наталкивают на мысль, что нам еще осталось ввести звание «заслуженный мастер спорта по покеру», а если действовать по аналогии, то скоро и при игре «в дурака» будут введены соответствующие спортивные отличия», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР убежден, что в борьбе с азартными играми на деньги парламент должен действовать совместно с правительством, чтобы закрыть все щели, через которые в Украине может безнаказанно процветать игральный бизнес.