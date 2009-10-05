БЮТ советует ПР искать креатив в биографии Януковича

Блок Юлии Тимошенко призывает Партию регионов воздержаться от негативной рекламной кампании. Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

Как сказано в документе, “еще ни один премьер-министр не претерпевал такой жесткой критики со стороны оппозиции, Президента и СМИ, как действующий глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО”. “Сама премьер и возглавляемая ею политическая сила, - говорится далее в заявлении, - с уважением и терпением относятся к праву СМИ критиковать власть”.

В БЮТ отмечают, что “в отличие от Партии регионов, наша политическая сила не владеет общенациональными телеканалами, не влияет на их редакционную политику, не режиссирует никаких ток-шоу. В то же время «регионалы» не просто навязывают свою волю СМИ, которые принадлежат их однопартийцам, а делают это вызывающе, или, говоря языком телевизионщиков, вживую”.

Авторы заявления напоминают, что “на позапрошлой неделе ошарашенная страна стала свидетелем того, как в программе «Шустер Live» на ТРК «Украина» (владелец - один из лидеров ПР) шумная группа дурно воспитанных нардепов от ПР по-сути отобрала у ведущего право вести программу и вывалила на зрителей все закулисные подробности организации эфира”.

По убеждению Блока Юлии Тимошенко, “чтобы отвлечь внимание общественности от фактов настоящей цензуры, ПР развернула клеветническую кампанию на решение суда о запрещении к распространению антирекламного ролика о Ю.ТИМОШЕНКО”. Как заявляют в БЮТ, это решение суда “опирается на действующее рекламное законодательство, запрещающее негативную рекламу, и оно никак не нарушает права граждан на критику правительства в средствах массовой информации”.

При этом в БЮТ отмечают, что “Партии регионов, прежде чем открывать ящик Пандоры, следует задуматься над богатой на необычные события биографией собственного лидера, дающей много креативного материала для негативной контр-рекламы”.

В БЮТ считают, что “реклама должна пропагандировать позитивные черты политиков. Мы надеемся, что штаб ПР все же способен отыскать в Викторе ЯНУКОВИЧЕ что-то хорошее, доброе и полезное для страны”.

“Только акцент на позитив позволит обществу избежать грязной рекламной войны на телеканалах”, - уверены в БЮТ.