Тимошенко: армия не готова полностью защитить суверенитет страны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что украинская армия не готова в полной мере защитить суверенитет страны, и поэтому необходимо усилить подготовку военных кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на встрече с учащимися и преподавателями Прикарпатского военно-спортивного лицея-интерната города Надвирна Ивано-Франковской области.

«Украина проходит очень сложный этап становления. 18 лет независимости, но сказать, что мы уже полностью готовы и сможем полностью защитить наш суверенитет, пока нельзя. Нам нужна сильная и мощная армия, честные и преданные стране, честные во всех контекстах силовые структуры. Нам надо, чтобы пришла новая золотая элита – силовые структуры», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня после того, как увидела показательные выступления лицеистов и смогла оценить их военную подготовку, то пришла к выводу, что потенциал у Вооруженных сил достаточно велик и необходимо уделить особое внимание боевой, интеллектуальной и духовной подготовке будущих украинских военнослужащих.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала лицеистам и преподавателям лицея расширить компьютерный класс, помочь в решении некоторых бытовых вопросов, а также позаботиться о том, чтобы в учебном заведении появились новые тренажеры.

«Учитывая, что я тоже в этом немного разбираюсь (в тренажерах – УНИАН), я думаю, что мы вам поможем приобрести профессиональные тренажеры», – добавила Ю.ТИМОШЕНКО.