Ющенко убежден: то, что он делает, - это вещи канонические

Виктор ЮЩЕНКО убежден в правильности своей политики на должности Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед преподавателями и студентами Государственного педагогического университета им. А.Довженко (г. Глухов, Сумская область).

«Вы знаете, я абсолютно убежден в том, что я делаю – потому что это вещи канонические, которые касаются становления нации», - сказал Президент, отметив, что и в дальнейшем будет реализовать свою политику, направленную на возрождение нации, национальной идеи.

В.ЮЩЕНКО допустил, что кому-то эта политика не нравится, в то же время подчеркнув, что не откажется от нее. «Моя политика очень критикуется и здесь, и через несколько десятков километров второй части границы (в России – УНИАН), возможно, еще она кому-то не нравится», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что и в дальнейшем будет делать все, чтобы Украина развивалась как государство. Он в который раз повторил свой тезис, что страну может спасти только патриот. «Я вижу на дорогах сейчас много плакатов – не те, что вы думаете, там красное, черное – я имею в виду те плакаты, которые дают ответ, что спасет Украину. Одни говорят, что сильные спасут Украину, вторые – образованные, третьи говорят, что красивые, «модельки» спасут Украину. Помните, Украину спасет патриот», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сегодня можно констатировать, что национальная идея состоялась, и украинцы стали нацией – граждане начали уважать родной язык, возрождать культуру, традиции, историю. «Мы шаг за шагом делаем эту политику не насильно, с уважением», - заметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что без родного языка нет нации, и сегодня речь идет не о том, на каком языке гражданин говорит – русском или украинском, а о том, чтобы он знал много языков, в том числе и европейских. «Я это делаю каждый день – говорю, нация, вставай, мы украинцы, будьте достойны памяти своих отцов, прадедов», - отметил глава государства.