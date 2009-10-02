Янукович говорит, что знает то, чего не знают Тимошенко с Ющенко

Украина должна построить сильное государство, потому что в мире уважают только сильных, считает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Макеевке Донецкой области на встрече с работниками Макеевского коксохимического завода.

«Мы должны быть сильными, мы должны построить сильное государство, которое будут уважать в мире, а мы знаем, что уважают только сильных», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Партия регионов в состоянии построить сильное государство и знает, как это нужно сделать, в отличие от действующей власти. «Мы в состоянии построить сильное государство своими руками, или нет? Конечно, да! И вот здесь вам хочу я сказать, что мы знаем, как это нужно делать. Почему? Потому что мы в своей жизни многое своими руками построили», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

Он акцентировал, что нужно все имеющиеся ресурсы в государстве эффективно использовать и направить их в реальный сектор экономики, «чтобы получить быстрый финансовый результат». Также, по мнению В. ЯНУКОВИЧА, надо защитить малоимущих, чего не делает нынешнее руководство страны.

Лидер Партии регионов в очередной раз раскритиковал действующую власть за непрофессионализм и безответственность, власть, которая «способна только продолжать дальше разрушать страну и при этом цинично обманывать людей».

Обращаясь к работникам завода, В.ЯНУКОВИЧ заключил: «Поэтому я приехал сюда, на свою родину, посмотреть вам в глаза, как говорят, сверить часы. Скажите, они у нас с вами показывают одинаковое время?... Мы понимаем с вами, что наступает тот период времени, когда каждый человек, каждая семья, каждое предприятие может решить свою судьбу, судьбу страны, судьбу наших детей и внуков».