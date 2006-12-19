Верховная Рада приняла доработанный бюджет

Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, учтя предложения профильного комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 245 народных депутатов из 438 зарегистрированных в сессионном зале. В частности, за принятие доработанного госбюджета на 2007 год проголосовали 184 депутата из фракции Партии регионов, 5 – из фракции Блока Юлии Тимошенко, 2 – из фракции «Наша Украина», 30 – из фракции Социалистической партии Украины, 20 – из фракции Коммунистической партии Украины и 4 внефракционных депутата.

В частности, в госбюджет, принятый ранее, были внесены поправки, согласно которым с 1 января 2007 года максимальный размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания устанавливается на уровне 10 тыс. грн. в месяц. При этом такая норма касается не только рядовых пенсионеров, но и народных депутатов Украины.

Также внесенными изменениями предусматривается установить, что в 2007 году для всех субъектов предпринимательской деятельности в случае ввоза ими на территории специальных свободных экономических зон и территорий приоритетного развития подакцизных товаров и товаров 1-24 групп УКТ ЗЕД, приостанавливается применение льгот по уплате ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении таких товаров, независимо от цели их ввоза.

Кроме того, внесенными поправками предусматривается, что в случае, если другими законами Украины, независимо от даты их принятия, в том числе законами Украины, которыми предоставляются гарантии неизменности налогового законодательства, установлен другой порядок и условия уплаты такими субъектами предпринимательской деятельности налогов и сборов, применяются нормы исключительно госбюджета.

Также в госбюджет предусмотрено направить поступления от приватизации государственного имущества сверх объемов, которые установлены госбюджетом на 2007 год, на увеличение размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Кроме того, согласно принятому госбюджету, Кабинет министров на протяжении первого квартала 2007 года должен провести мониторинг соответствия размера прожиточного минимума его реальному размеру и, в случае необходимости, внести на рассмотрение парламента соответствующие предложения относительно изменений в госбюджет на 2007 год.