Ровенский облсовет просит присвоить Червонию звание «Герой України»

Депутаты Ровенского облсовета обратились с просьбой к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО присвоить почетное звание «Герой України» (посмертно) народному депутату Украины четырех созывов, экс-губернатору, бывшему председателю фракции Украинской народной партии в облсовете Василию Червонию.

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитическом отделе облсовета, за соответствующее решение проголосовал 41 депутат из 64-х, собравшихся на сессии облсовета (всего в его состав входит 80 депутатов).

В обращении к Президенту, в частности, говорится, что «за последние 20 лет Василий Червоний проявил себя как выдающийся общественный, политический и церковный деятель, непреклонным борцом за независимость Украины». Депутаты облсовета также обращают внимание В.ЮЩЕНКО на то, что политическая активность В.Червония, его патриотизм и жертвенная самоотдача должны служить примером для многих будущих поколений украинцев.

«Принятие Декларации о независимости Украины и Конституции Украины, десятки построенных православных храмов, первые сине-желтые знамена в Ровенской области, первая организация Общества украинского языка, активное участие в создании Народного Руха Украины за перестройку, сотни памятников героям УПА, издание книг, посвященных национально-освободительному движению, - это лишь небольшой перечень дел, которыми занимался Василий Червоний», - отмечается в обращении депутатов облсовета к Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, В.Червоний трагически погиб 4 июля 2009 г. от удара молнии во время рыбалки в нескольких десятках километров от Ровно.