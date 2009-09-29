Ющенко понимает, почему продажа ОПЗ закончилась скандалом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц Фонда госимущества и принять предусмотренные меры для привлечения к ответственности виновных в нарушении закона при попытке продажи Одесского припортового завода.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, В.ЮЩЕНКО назвал абсолютно неприемлемым такой подход к приватизации стратегических объектов, продемонстрированный правительством и Фондом государственного имущества при попытке продажи ОАО «Одесский припортовый завод». В очередной раз было проявлено нежелание действовать в рамках закона и полное пренебрежение решением суда.

Несмотря на действующий указ Президента Украины и решение суда, Фонд госимущества пошел на прямое нарушение закона и провел запланированный конкурс выполняя теневые договоренности правительства. Учитывая широкую огласку неправомерных действий правительства, инвесторы отказались называть реальную цену за рисковый объект приватизации, говорится в сообщении.

Когда в ходе конкурса не удалось реализовать договоренности правительства относительно продажи акций Одесского припортового завода определенному покупателю, конкурсная комиссия не признала результаты аукциона.

Такие действия вызывают неприятные ассоциации по поводу повторения уже пройденного этапа кулуарной приватизации и являются абсолютно неприемлемыми, считает Президент.

В.ЮЩЕНКО возмущает попытка правительства свою неэффективную бюджетную политику компенсировать путем продажи стратегических для государства объектов, отмечается в сообщении. Вместо реальных бюджетных реформ, сокращения бюджетных расходов правительство продолжает практику сбора наперед налогов, невыплаты налога на добавленную стоимость, а в настоящее время еще и реализовывалась попытка продажи стратегического для страны Одесского припортового завода.

Правительство сегодня преследует тактику под названием «переждать кризис». Главный финансовый документ на 2010 год наглядно продемонстрировал политику правительства предложив построить бюджет на нереальных доходной части, усилении ручного управления ресурсом, абсурдности Стабилизационного фонда, отмечает Президент и добавляет, что нежелание правительства проводить бюджетную реформу закрывают перед Украиной перспективы экономического развития и значительно ухудшает условия выхода из кризиса.

Таким образом, попытка продажи Одесского припортового завода является попыткой правительства за счет распродажи стратегических объектов по минимальной цене компенсировать свою неэффективную бюджетную политику, демонстрируя пренебрежение премьер-министра законодательством и судебной системой власти, подчеркивает В.ЮЩЕНКО.