Наливайченко: ложь только начинается

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опровергает информацию отдельных СМИ о том, что якобы семья Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вывозила в Канаду исторические ценности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Из любого аэропорта вывезти ценности или любой другой груз, тем более в Канаду, где еще хуже эмиграционная система (съездите и собственными глазами посмотрите, можно ли в эту страну прилететь из Житомира без визы и сопроводительных документов на таможню), невозможно. Посмотрите на таможенную декларацию, которая предоставляется канадской службой эмиграции... Вам нужно будет минимум на 20 вопросов ответить, причем достаточно запутанных. Поэтому по сути и по форме эта (информация – УНИАН) - чистая ложь. Более того, эта ложь распространяется человеком, который не знает таможенного законодательства», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он не исключил, что подобного рода клевета будет обнародоваться и в дальнейшем в связи с избирательной президентской кампанией.

«Как и в отношении другого, хочу отметить, что вся эта ложь только начинается…», - сказал председатель СБУ.