Может ли Ющенко стать конкурентом Тимошенко и Януковичу

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко является ресурсным лидером будущей президентской гонки. Таковы итоги экспертного опроса, проведенного Институтом Антикризисных Стратегий с 17 по 23 сентября этого года. Респонденты по пятибальной шкале оценивали готовность каждого кандидата к президентской кампании по нескольким критериям: идеологический, организационный, финансовый и возможность использования административного ресурса

Юлия Тимошенко стала безусловным лидером по всем направлениям. В частности, отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете готовность кандидата к кампании в идеологическом плане?» эксперты ей выставили среднюю оценку 3,75. Немного меньше набрал Виктор Янукович – 3,01 балла.

«По всем показателям Юлия Тимошенко и Виктор Янукович имеют большой отрыв от других кандидатов. Потому сегодня можно говорить об определенном запасе прочности и у лидера оппозиции, и у премьера. На выходе такой запас может дать рост рейтинга, особенно за счет использования организационного и административного ресурсов. Неожиданно высокими оказались оценки Виктора Ющенко, который, с точки зрения ресурсности, может вмешаться в политическую борьбу», – отмечает соучредитель Института Антикризисных Стратегий Екатерина Кириченко.

По мнению экспертов, Ющенко может стать конкурентом Тимошенко и Януковичу учитывая наличие организационной структуры и возможность применять административные рычаги. Остальные потенциальные кандидаты - Яценюк, Богословская, Тигипко, Литвин, Симоненко, по убеждению экспертов, почти не имеют шансов для успешной президентской кампании.

«На фоне всех остальных кандидатов безнадежно выглядит положение Богословской. По мнению экспертов, она не готова к выборам ни с идеологической, ни с организационной точки зрения. Затасканные лозунги о русском языке, помноженные на отсутствие членов избирательных комиссий, дадут Богословской ноль процентов», – подчеркивает соучредитель Института антикризисных стратегий Василий Самохвалов.

В опросе Института Антикризисных Стратегий приняли участие 32 эксперта из сферы политики и масс-медиа.