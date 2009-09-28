Жвания: расследование дела об «отравлении» превратилось в фарс

Ющенко перед тем, как идти на президентские выборы, должен поставить точку в вопросе расследования дела о своем «отравлении». Об этом в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» сказал народный депутат Давид Жвания, сообщает его пресс-служба. «Хочется, чтобы наконец манипуляции по этому делу прекратились», - подчеркнул Жвания.

По словам политика, процесс расследования превратился в фарс. «Прокуратура своими действиями уже давно вышла за рамки следствия. Все теоретически возможные участники этого процесса были сотни раз допрошены, - отметил он. - Поскольку ГПУ принадлежит к вертикали президента, в этом случае прокуратура не может быть объективной. Хотели бы этого или нет, но давление - прямое или опосредствованное - со стороны президента или его Секретариата на прокуратуру есть. Отрицать это как минимум наивно, а максимум - преступно».

«В настоящее время Ющенко заявляет, что у него есть все материалы относительно этого дела, а единственная проблема в том, что Россия отказывается выдавать свидетелей. Если это так, тогда пусть передаст это дело в международные инстанции и поставит наконец точку», - предложил Жвания.

«Теперь возникает вопрос: если факт отравления установлен, почему же дело не передано в суд? Ответ очевиден: оно не имеет никакой перспективы», - убежден он.