Донецкий облсовет не захотел слушать вопрос о русском языке

Сегодня сессия Донецкого областного совета выступила против проведения в регионе консультативного референдума о придании русскому языку статуса государственного наравне с украинским.

С предложением рассмотреть на сессии проект «О проведении в Донецкой области консультативного референдума по выявлению воли граждан Донецкой области относительно придания русскому языку статуса государственного наравне с украинским» выступила Людмила КАЕТКИНА, депутат облсовета от Блока Витренко «Народная оппозиция». Свое предложение она аргументировала тем, что сегодня в «Украине грубейшим образом нарушаются права человека на использование родного русского языка, фактически осуществляется этноцид русского и русскоязычного населения в стране, особенно остро проблема дискриминации по языковому принципу осуществляется по отношению к гражданам юго-востока Украины…».

В свою очередь, выступивший по этому предложению председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам депутатской деятельности, этики, законности и правопорядка Владимир ГЕНСИЦКИЙ объяснил, что, по мнению депутатов облсовета, «постановка данного вопроса будет способствовать нагнетанию политической напряженности не только в области, но и в стране». Кроме того, он напомнил, что вопрос, который предлагают вынести на консультативный референдум, имеет общегосударственное значение и Конституцией Украины отнесен к компетенции Президента Украины.

В.ГЕНСИЦКИЙ также подчеркнул, что, согласно ст. 6 «Закона Украины о Всеукраинском местном референдуме» определен перечень вопросов, вносимых на рассмотрение местных референдумов, но вопрос о придании русскому языку статуса государственного не входит в перечень вопросов, решаемых на местном референдуме.

Более того, он акцентировал, что «результаты таких референдумов не имеют абсолютно никакой юридической силы», к тому же его проведение потребует дополнительного финансирования, поэтому заключил: «Нет оснований для включения в повестку сессии данного вопроса».

Председательствующий на сессии глава облсовета Анатолий БЛИЗНЮК подытожил: «Эта тема у нас известная, мы ее проходили, у нас уже есть решение, что русский язык является региональным - мы работаем на русском языке, документация на русском языке. Нам говорят, что мы нарушаем, с нами судятся... Ну и что дальше?». Он упрекнул Л.КАЕТКИНУ в том, что этим предложением их политическая сила лишь создает пиар своей партии.

В результате – большинством голосов – 88 из 106 присутствующих депутатов облсовета проголосовали против вынесения на рассмотрение сессии вопроса о проведении консультативного референдума.