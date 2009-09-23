"Наша Украина" о Тимошенко, бюджете, коллапсе и долговой яме 90-х

Принятие поданного правительством Юлии ТИМОШЕНКО проекта государственного бюджета на 2010 год приведет к коллапсу бюджетной системы Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении президиума партии «Наша Украина».

Как отмечается в документе, в партии "неоднократно подчеркивали, что предложенные Кабинетом министров подходы к формированию бюджета и наполнению государственной казны являются миной замедленного действия для всей экономики государства".

«Наша Украина» заявляет, что проект государственного бюджета на 2010 год – «это образец экономического и правового нигилизма правительства Ю.ТИМОШЕНКО». «Проект правительственного документа базируется на ничем не обоснованных экономических показателях, ведь до сих пор правительство не имеет никаких расчетов хотя бы приблизительных показателей выполнения бюджета и объема ВВП страны в 2009 году», - сказано в заявлении.

В то же время, как утверждают его авторы, анализ текущего выполнения бюджета свидетельствует о том, что для выполнения задекларированных правительством доходов бюджета-2010 в размере 285 млрд. грн., поступления в бюджет в следующем году должны будут возрасти на 40% по сравнению с реальными доходами бюджета 2009 года. “Мы убеждены, что в условиях кризиса такие темпы являются нереальными. В свою очередь, это означает, что реальный дефицит бюджета-2010 составит не 47 миллиардов гривень, а почти 130 миллиардов! Это фактически возвращение Украины в долговую яму конца 90-х годов", - отмечают в “Нашей Украине”.

При этом члены президиума партии подчеркивают, что "разработка проекта бюджета на основе положений ветированного Президентом Украины Бюджетного кодекса – это откровенное неуважение к законодательству и правовой системе государства в целом. Это откровенная попытка предвыборной взятки сельским и поселковым общинам, которые будут ожидать выполнения пустых обещаний премьер-министра ТИМОШЕНКО относительно улучшения финансового положения местного самоуправления".

В связи с изложенным «Наша Украина» требует от Кабинета министров Украины и лично от Ю.ТИМОШЕНКО немедленно отозвать из Верховной Рады Украины проект госбюджета на 2010 год и разработать его новую редакцию на основе объективных макроэкономических показателей и с учетом реального кризисного состояния отечественной экономики.

Справка УНИАН. В Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом министров Украины.

Документом предлагается определить доходы государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – 218,868 млрд. грн., доходы специального фонда – 65,824 млрд. грн.

Расходы госбюджета предусматривается установить на уровне 324,272 млрд. грн., в частности расходы общего фонда – 238,520 млрд. грн., расходы специального фонда – 85,752 млрд. грн.

Предлагается установить предельный размер дефицита госбюджета в сумме 46,748 млрд. грн., в частности предельный размер дефицита общего фонда – 24,814 млрд. грн.