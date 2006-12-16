Активисты СДПУ(о) сожгли флаг НАТО

В Симферополе около 700 человек пришли сегодня на антинатовский митинг, организованный крымскими активистами СДПУ(о).

Как передает корреспондент УНИАН, в знак протеста "против втягивания Украины в НАТО" на митинге был сожжен флаг Альянса.

Протестная акция началась с шествия по центральной улице столицы Крыма. Сам митинг состоялся на площади перед зданием Совета министров автономии.

Акция проходила под флагами СДПУ(о) и транспарантами с лозунгами: "Мы против вступления в НАТО!", "НАТО - угроза независимости Украины", "НАТО разрушило сербские города!", "Россия - наш главный партнер!" и др. Митингующие периодически скандировали "НАТО - нет!".

Выступая на митинге, лидер крымских эсдеков, депутат Верховной Рады автономии Ефим ФИКС заявил, что "на фоне непрекращающейся демагогии о небывалом расцвете демократии и свободы слова в Украине на глазах мировой общественности грубейшим образом нарушается конституционные право граждан Украины - право на волеизъявление по важнейшему стратегическому вопросу - вопросу: быть Украине в НАТО или нет". Е.ФИКС напомнил, что СДПУ(о) собрала и передала в Центральную избирательную комиссию 4,5 млн. подписей за проведение в Украине референдума по НАТО, однако ЦИК до сих пор не огласила результаты сбора подписей.

Е.ФИКС заявил: «Кто может заставить ЦИК выполнить свои конституционные обязанности? Президент. Но Президент тоже молчит. Сегодня совершенно понятно, что Центральная избирательная комиссия выполняет политический заказ того меньшинства, которое хочет втянуть Украину в НАТО".

Как подчеркнул Е.ФИКС, если ЦИК не назначит дату проведения референдума по НАТО, то СДПУ(о) будет проводить в регионах Украины местные референдумы по вопросу вступления в Альянс.

В резолюции митинга сказано, что СДПУ(о) требует от руководства НАТО прекратить "навязывать народу Украины мнение, совершенно чуждое интересам нашего независимого государства". Резолюция на шариках цвета государственного флага Украины была запущена в небо, т.е., по словам организаторов, символически отправлена в штаб-квартиру НАТО в Брюссель и в Центризбирком в Киев.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.