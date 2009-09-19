Тимошенко хочет распродать имущество ДУСи, чтоб заткнуть дыры в бюджете?

Возможное перераспределение собственности Государственного управления делами может привести к уменьшению ее количества.

Об этом заявил в комментарии «Зеркалу недели» (№ 35 (763) от 19 - 25 сентября 2009 г.) руководитель ГУД Игорь ТАРАСЮК.

По его мнению, если даже объекты ГУД будут прозрачно приватизированы, это будет крайне неэффективным использованием средств из-за негативной динамики на рынке недвижимости.

«Любой передел собственности приводит к уменьшению ее количества. Тем более в формате выборов», - уверен он.

При этом И.ТАРАСЮК считает, что сомнения Кабмина в эффективности и прозрачности использования госимущества ГУД могут быть частью плана по продаже тех объектов, которые принадлежат госуправлению.

«Это уже не просто пиар. Это еще и желание замаскировать дыры в бюджете. А теперь просто представьте себе, что речь идет о трех гостиницах, которые стоят на линии Крещатика. Разве недостаточная мотивация для Кабмина? Но в сегодняшней экономической ситуации объекты продавать нельзя. Пойдут за бесценок!» - отметил И.ТАРАСЮК.

Руководитель ГУД также категорически отвергает обвинения в непрозрачности передачи в аренду частной фирме государственного «Президент-отеля».

«Мы отдали в аренду не гостиницу, а часть движимого и недвижимого имущества. Сроком на 15 лет. С правом отзыва по первому нашему требованию. На сумму 130 миллионов. Оценку имущества осуществлял ФГИУ. Арендная плата, в соответствии с инструкцией, составляет 22 процента (26 млн.) в год», - сообщил И.ТАРАСЮК.

По его мнению, еще одной причиной усиленного внимания Кабмина к функционированию Госуправления делами является желание дискредитировать действующего Президента Украины накануне выборов.