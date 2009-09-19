Томенко не хочет пускать на работу в Украине заграничных экскурсоводов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что необходимо переподготовить экскурсоводов по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины сказал сегодня на торжественном открытии военно-исторического фестиваля «Хотинская твердыня», во время которого состоялось историческое воспроизведение Хотинской битвы 1621 года и презентация гостинично-туристического комплекса «Крепость Гетманов».

По его мнению, переподготовка нужна для того, чтобы экскурсоводы могли на должном уровне представлять исторические объекты Украины.

Также Н.ТОМЕНКО считает недопустимым проведение экскурсий на украинских объектах иностранными экскурсоводами.