Медведчук принес в ЦИК сплошную липу?

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заявил, что основная масса подписей, поданных в Центральную избирательную комиссию за проведение референдума по НАТО, была сфальсифицирована.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал, комментируя предложение Партии регионов заслушать в парламенте информацию председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА по поводу подведения итогов и проведения референдума по НАТО.

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, в ЦИК под видом подписей в поддержку референдума в отношении НАТО попала “сплошная “липа” в стиле социал-демократов объединенных”.

“Центральная избирательная комиссия оказалась в очень сложной ситуации, – сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. – Она хорошо знает, что в основной массе подписи сфальсифицированы. В нескольких областях, в частности Хмельницкой, Николаевской, Луганской, возбуждены целый ряд уголовных дел по поводу фальсификации подписей граждан. Все понимают, что такого рода дела возбуждаются уже когда есть очень серьезные основания. Кроме этого, многие люди не ставили никаких подписей, есть также свидетельства граждан, которым приходилось ставить подписи под давлением, скажем, за прием у врача”.

“Комиссия, согласно своим законным полномочиям, осуществила тщательную проверку подписей – то, чего не сделали органы власти в определенных городах, – отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. – К сожалению, ЦИК не получила надлежащей поддержки в этих действиях в первую очередь со стороны Генпрокуратуры”.

“Проблема заключается в том, что кому-то очень хочется окончательно расколоть Украину посредством несвоевременного проведения референдума в отношении НАТО, – убежден народный депутат. – Однако предостерегаю: эти политические игры могут очень плохо закончиться, и не только для организаторов, но и для всего украинского народа”.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.