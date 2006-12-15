Порошенко хочет объединиться с Тимошенко

«Наша Украина» и БЮТ должны идти единым списком на возможные досрочные парламентские выборы, считает Петр Порошенко

В случае же, если таких выборов не будет, эти политические силы должны тщательным образом координировать свою деятельность, сказал народный депутат в эксклюзивном интервью Радио Свобода. «Если будут досрочные парламентские выборы, нет никакого сомнения, что политические силы пойдут единым списком. Мы не имеем права распылять голоса. Если даже перспектива выборов будет неблизкой, наши политические силы не могут действовать эффективно, если не будет четкой координации работы. И эта координация работы будет касаться трех вещей. Первая вещь — это координация работы над конституционными изменениями. Вторая вещь — это четкая координация действий в парламенте. И третья — это координация внепарламентской деятельности, в том числе и деятельности на уровне местных советов», — заявил Порошенко.

Вчера во время общения с журналистами Президент Украины не исключил возможности роспуска Верховной Рады.

По словам Виктора Ющенко, «если возникнут обстоятельства, предусмотренные Конституцией Украины, то роспуск парламента очевиден».