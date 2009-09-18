Тимошенко улетела в Днепропетровск

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровск.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с профессорско-преподавательским составом и студентами Национального горного университета и принять участие в мероприятиях по поводу 110-й годовщины со дня создания этого учебного заведения.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО посетит ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского», где ознакомится с работой кислородно-конвекторного цеха.

Сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.