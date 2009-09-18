Турчинов: Ющенко руководствуется интересами приближенных компаний

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО продолжит в судебном порядке оспаривать решение о приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в эфире “5 канала”.

“Я не исключаю, что сейчас и судебные решения возникнут”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, Президент при подписании указа о приостановлении конкурса по приватизации ОПЗ руководствовался интересами приближенных к нему компаний и структур. “Я считаю, что это не только позор для Украины, но и четкие признаки коррупции, когда четко работают конкретные фирмы, отсекая предприятия с мировым именем, с которыми, безусловно, полутеневые структуры не смогут конкурировать”, - объяснил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года – несмотря на Указ Президента.

*** Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.