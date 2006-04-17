Какой видит Украину Наша Украина. Пресс-конференция руководителя исполкома

18 апреля, в 12.00 в пресс-зале блока “Наша Украина” (ул. Спасская, 37) состоится пресс-конференция первого заместителя председателя центрисполкома “Нашей Украины” Игоря ЖДАНОВА на тему: “Программные принципы деятельности Коалиции: Украина, какой мы ее видим”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», на пресс-конференции будут очерчены основные параметры программных принципов будущей Коалиции демократических сил, предложенные “Нашей Украиной”.