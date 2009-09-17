Луценко писал Ющенко о вакханалии

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО до публичного заявления в СМИ относительно махинаций в банках и возможной причастности к этому Национального банка направил письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором изложил все имеющиеся факты по данному вопросу.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсант-Украина» №156 от 17 сентября 2009 года.

«Я обратился к Президенту с письмом, в котором рассказал о происходящей вакханалии в банках, - никакой реакции. И после этого у меня было два варианта: или я дальше молчу, продолжая месяцами добывать нужные документы, или включаю свет и публично объявляю о выявленном следствием неприкрытом разграблении банковской системы страны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр высказал мнение, что Президент нервно реагирует на его заявления, поскольку прекрасно осведомлен о том, что происходит в этих банках, в НБУ, но, очевидно, его устраивает такая тенденция с точки зрения политических интересов.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что некоторые открыто заявляют, что у него нет никаких подтверждающих фактов и он выполняет политический заказ. При этом министр напомнил, что еще в мае Счетная палата заявляла, что деятельность Национального банка по обеспечению стабильности банковской системы путем рефинансирования банков под программы финансового оздоровления сопровождалась принятием неправомочных и необоснованных решений. Кроме того, по информации Счетной палаты, правлением Национального банка при принятии решений относительно предоставления кредитов по рефинансированию банков системно нарушались процедура и требования собственных нормативов. Аналогичные злоупотребления, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, зафиксированы и в материалах парламентской комиссии, и даже в материалах киевского управления Нацбанка, в которых говорится, что предоставленные одному из банков залоги не соответствуют ни одному нормативному требованию НБУ.