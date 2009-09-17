Пресс-конференция Костя Бондаренко «Украина на старте президентской кампании»

Сегодня, 17 сентября 2009 года, в 12.00 в ИА «МОСТ-Харьков» (г. Харьков) состоится пресс-конференция директора Института Горшенина, шеф-редактора газеты «Левый берег», политолога Костя БОНДАРЕНКО на тему: «Украина на старте президентской кампании».

В пятницу, 18 сентября 2009 года, в 13.30 в Харьковском национальном университете им. Каразина состоится встреча К.БОНДАРЕНКО с преподавателями и студентами ХНУ.

В тот же день, в 15.30 в Харьковской государственной академии культуры состоится встреча К.БОНДАРЕКО со студентами и преподавателями факультета кино-, телеискусства.

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