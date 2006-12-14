Князевич: Медведчук подал в ЦИК хлам

В том, что до сих пор не подведены общие итоги сбора подписей граждан Украины для проведения референдума по НАТО, нет вины Центральной избирательной комиссии.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, – заявил народный депутат, член фракции “Наша Украина” Руслан КНЯЗЕВИЧ, комментируя предложение Партии регионов заслушать в парламенте информацию председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА по поводу подведения итогов и проведения референдума относительно НАТО.

Р.КНЯЗЕВИЧ рассказал, что в свое время, работая в ЦИК, он имел отношение к проверке подписей, собранных в поддержку инициативы проведения референдума относительно НАТО.

Р.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что когда в ЦИК получили протоколы сбора подписей, члены комиссии разъехались в регионы, чтобы провести выборочную проверку. “В отдельных регионах, в частности в Хмельницкой, Луганской областях, увидели ужасную картину – оказывается, в ЦИК подали хлам, который назвали подписями, – сказал народный депутат. – Были обнаружены тысячи, даже десятки тысяч фальсифицированных документов, скомпилированных из регистрационных листов, телефонных справочников и так далее. Мы избирательно прозванивали людей, а они ни сном ни духом не ведали о том, что где-то ставили подписи”.

“Были возбуждены десятки, если не сотни уголовных дел, правоохранительные органы вынуждены были все тщательным образом проверить, – отметил Р.КНЯЗЕВИЧ. – Потому проверка продолжалась так долго и именно поэтому ЦИК такое длительное время не сформировала окончательный протокол сбора подписей. Вины ЦИК в этом нет, – члены Комиссии просто добросовестно выполняли свою работу”.

“А инициаторам референдума я бы посоветовал просто более добросовестно проводить сбор подписей, вместо того, чтобы искать в действиях ЦИК призрачные скрытые мотивы”, – добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП более 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством Украины для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения неправдивых сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.