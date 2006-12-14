Ющенко не исключает роспуска парламента
17:09, 14 декабря 2006Политика
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Президент назвал причину
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает роспуска парламента.
Об этом он сказал во время интернет-общения с представителями СМИ.
В частности, на вопрос: «Пойдете ли Вы на досрочный роспуск Верховной Рады. При каких условиях?», Президент ответил: «Если возникнут обстоятельства, предусмотренные Конституцией Украины, то роспуск парламента очевиден».
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