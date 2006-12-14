Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает роспуска парламента.

Об этом он сказал во время интернет-общения с представителями СМИ.

В частности, на вопрос: «Пойдете ли Вы на досрочный роспуск Верховной Рады. При каких условиях?», Президент ответил: «Если возникнут обстоятельства, предусмотренные Конституцией Украины, то роспуск парламента очевиден».