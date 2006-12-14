Ющенко: кто пойдет на выборы - Бог покажет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что будет баллотироваться на второй срок, если будет чувствовать, что нужен нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в “Украинском доме”.

В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, в том числе и досрочных, является неконструктивным. «Этот вопрос неконструктивный, кто пойдет на выборы еще Бог покажет», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что не хочет гадать на кофейной гуще, какая будет ситуация в то время.

«Я могу сказать четко свою позицию. Моя позиция по поводу того, как мне вести себя во время проведения выборов, заключается только в одном – если мое пребывание на этом посту для нации является позитивом, я буду бороться. Все другие договоренности для меня ничего не стоят», - отметил Президент.