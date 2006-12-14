Ющенко: кто пойдет на выборы - Бог покажет
Вопросы о выборах президент назвал неконструктивными
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что будет баллотироваться на второй срок, если будет чувствовать, что нужен нации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в “Украинском доме”.
В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, в том числе и досрочных, является неконструктивным. «Этот вопрос неконструктивный, кто пойдет на выборы еще Бог покажет», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что не хочет гадать на кофейной гуще, какая будет ситуация в то время.
«Я могу сказать четко свою позицию. Моя позиция по поводу того, как мне вести себя во время проведения выборов, заключается только в одном – если мое пребывание на этом посту для нации является позитивом, я буду бороться. Все другие договоренности для меня ничего не стоят», - отметил Президент.