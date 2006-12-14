Ющенко поставил Черновецкому ультиматум

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает отменить решение о повышении коммунальных тарифов в Киеве, если в ближайшее время его не пересмотрит мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в «Украинском доме».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не хотел бы этого делать, но его тревожит отсутствие понимания в киевской власти.

Он рассказал, что на минувшей неделе встречался с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и просил его начать политику диалога и компромисса.

По словам Президента, эксперты засвидетельствовали, что без большого ущерба для всех категорий населения можно уничтожить повышенные тарифы на 10%, а для самых уязвимых – вдвое.

В.ЮЩЕНКО заметил, что если этого не произойдет, он будет вынужден отменить своим указом решение о повышении тарифов.

Он прогнозирует, что после этого Киевский городской совет еще долго не сможет принять ни одного решения по тарифам, поскольку там наблюдается большая политизация.

По мнению В.ЮЩЕНКО, лучше всего было бы, если бы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично пересмотрел решение и внес необходимые изменения, о которых говорилось выше.

События в Киевском горсовете В.ЮЩЕНКО оценил как борьбу за власть.

Он сказал, что сегодня в столице много политизации, много попыток «атаковать проблемы, которые искусственно надуманы».

По его мнению, существующая ситуация является деструктивной, поскольку позиции политических сил полярно расходятся и на личном уровне нет каких-либо контактов, существует большое недоверие. «Разыгрывается карта контрверсионных действий, которая, по моему мнению, не дает ответа. Происходят спекуляции на многих моментах, но суть одна – борьба за власть», - сказал Президент, добавив, что используются разные инструменты, но чем больше они носят социально уязвимый характер, тем эффективнее их используют.

Президент повторил свою позицию о необходимости объединения политических сил Киева вокруг решения ключевых проблем города. Также он отметил необходимость создания постоянного большинства в Киевском городском совете, заметив, что логика эпизодического большинства - неверная.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.

12 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что своим указом отменит завышенные тарифы на коммунальные услуги в Киеве, если мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не пересмотрит их.

В тот же день пресс-служба Киевской городской государственной администрации распространила заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в котором он отмечал, что после обращения к нему Президента издал распоряжение об уменьшении жилищно-коммунальных тарифов не менее чем на 10%.

Кроме того, для малообеспеченных слоев населения, которые проживают в домах жилищного фонда, которые находятся в очень плохом состоянии, тарифы будут уменьшены не менее чем на 50%.

В то же время пресс-служба КГГА не обнародовала соответствующих распоряжений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.