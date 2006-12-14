Ющенко удовлетворит просьбу Януковича
14:21, 14 декабря 2006Политика
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Дату должны согласовать службы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов встретиться с руководителями правящей коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
В.ЮЩЕНКО отметил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ просил его о такой встрече, и «я дал согласие».
Президент также сказал, что готов встретиться также с руководителями коалиции. На вопрос, когда это может произойти, В.ЮЩЕНКО ответил, что это зависит от служб, которые планируют график его встреч.
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