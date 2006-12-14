Ющенко удовлетворит просьбу Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов встретиться с руководителями правящей коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ просил его о такой встрече, и «я дал согласие».

Президент также сказал, что готов встретиться также с руководителями коалиции. На вопрос, когда это может произойти, В.ЮЩЕНКО ответил, что это зависит от служб, которые планируют график его встреч.