Ющенко призывает Медведько прийти с наручниками и забрать людей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Генеральную прокуратуру завершить расследование уголовного дела о его отравлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его отравление является преступлением не только против Президента, но и против нации. По его словам, «мы или расследуем это преступление, и это делает нас сильнее, или не делаем этого, и это будет нашей слабостью».

Президент отметил, что расследование отравления диоксином является очень сложным. По словам В.ЮЩЕНКО, он целый год ждал проведения международной экспертизы, и после того как были получены результаты, он попросил опубликовать их и рассказать таким образом об этом преступлении.

По словам В.ЮЩЕНКО, по результатам экспертизы было обнаружено, что диоксин мог быть только привезенным в Украину, и существует всего три лаборатории, где его могут изготовить.

Президент заметил, что сегодня есть достаточно доказательств для установления виновных, «чтобы прийти с наручниками и забрать людей». Дальше, сказал он, наступает «оценка действий» Генеральной прокуратуры Украины, есть ли воля у этих людей довести расследование до конца.

В.ЮЩЕНКО сказал, что будет очень корректными методами настаивать, чтобы Генпрокуратура выполнила свой конституционный долг и завершила расследование, назвав виновных.

Справка УНИАН. 10 сентября 2004 года В.ЮЩЕНКО прибыл в австрийскую клинику «Рудольфиннерхаус», где ему был установлен диагноз «острый панкреатит» с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Согласно заключению врачей австрийской клиники, ухудшение здоровья В.ЮЩЕНКО 6 сентября было вызвано «тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах питания».

11 декабря 2004 года руководитель австрийской клиники "Рудольфиннерхаус" Михаэль ЦИМПФЕР сообщил, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Позже лаборатории Нидерландов, Германии и Швейцарии подтвердили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Расследование дела об отравлении В.ЮЩЕНКО до сих пор не завершено.

Заместитель генерального прокурора, начальник Главного следственного управления Генерального прокуратуры Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (от 24 ноября 2006 года) заявил, что В.ЮЩЕНКО могли отравить более двадцати человек. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

24 ноября с.г. В.ЮЩЕНКО отметил, что он не удовлетворен ходом расследования этого уголовного дела.