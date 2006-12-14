Ющенко поставил точку в дискуссиях относительно Тарасюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отклонил инициативы премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по замене Бориса ТАРАСЮКА на должности министра иностранных дел.

Как сообщает РИА «Новости»,об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции для зарубежных СМИ.

«Министром иностранных дел Украины работает ТАРАСЮК Борис Иванович. Это фундаментальная, базовая позиция Президента в этом вопросе. Я отклонил инициативы премьер-министра о замене этой кандидатуры», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины подчеркнул, что не признает принятое Верховной Радой постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА. «Это отставка не правовая. Я ее не признаю. Любой правовед вам скажет, что если кандидатуру на утверждение главы МИД в парламент вносит Президент, то он и инициирует отставку этого министра», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева приостановил действие постановления, а Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.