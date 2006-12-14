Ющенко: жизнь украинцев зависит от настроения Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает варианта отмены политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Президента, в сегодняшнем диалоге следует отметить несколько вещей. «Давайте не будем кривить душой и признаем, что последние изменения в Конституции были неконструктивными», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, они не внесли ясности, на которую надеялось украинское общество.

В.ЮЩЕНКО сказал, что результатом этого является нынешняя война указов, война постановлений, «ералаш в кадровых назначениях». “Это ненормально”, - подчеркнул он.

Как отметил Президент, если раньше жизнь страны зависела от того, с каким настроением встанет один человек, и этот человек, по его словам, жил на Банковой, то сейчас у него создается впечатление, что жизнь украинцев зависит от настроения другого одного человека, и этот человек, по его словам, живет на Грушевского.

«Если мы оставим такую ситуацию, то мы с каждым днем будем скатываться к авторитарности», - сказал Президент.

Он напомнил, что продолжение конституционной реформы является насущным вопросом. По его словам, конструктивный путь – это признать и публично инициировать усовершенствование политической реформы и формы ее реализации.

По словам В.ЮЩЕНКО, круглый стол с участием представителей разных политических сил сможет дать ответ на вопрос совершенствования политической системы.

Среди проблем, которые являются результатом несовершенства политической реформы, В.ЮЩЕНКО назвал кадровую политику, вопрос внешнеполитических приоритетов, вопрос императивного депутатского мандата, общего надзора прокуратуры и многие другие. При этом, по его словам, если «нам не удастся этот шаг, то тогда я вынужден комментировать другой шаг – отмену результатов реформы, и второй логический шаг – продолжение реформы в том политическом контексте, в тех политических реалиях, которые есть».

Как отметил Президент, если мы признаем факт необходимости изменений, то монополии на эту тему ни у кого не может быть.

По его словам, необходимо наработать такую модель внесения изменений, при которой каждая политическая сила и представители различных ветвей власти могли бы принять участие в этом процессе.