В кабинет депутата от Партии регионов стрелял наркоман

Столичные милиционеры задержали киевлянина, который в состоянии наркотического опьянения выстрелил из охотничьего карабина в окно кабинета народного депутата Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, по данным ДОС, мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий в Печерском районе Киева. Предварительно установлено, что он, находясь в состоянии наркотического опьянения, из окна своей квартиры из незарегистрированного охотничьего карабина несколько раз выстрелил в направлении дома, где расположены комитеты Верховной Рады Украины, одним из которых повредил оконное стекло и стену в кабинете народного депутата.

Из указанной квартиры изъят упомянутый карабин, пять гильз калибра 7,62 мм и не зарегистрирован газовый пистолет иностранного производства.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря член фракции Партии регионов Юлия КОВАЛЁВА обратилась в Печерский районный отдел милиции столицы с просьбой расследовать дело о стрельбе в ее рабочем кабинете, который расположен в здании Бюджетного комитета парламента.

По словам Ю.КОВАЛЕВОЙ, пулевые отверстия обнаружены в оконном стекле кабинета, а также в кресле.

При этом депутат не назвала причины, с которыми может быть связан данный инцидент. Она также рассказала, что по данному инциденту уже была у следователя, который сообщил, что в ее кабинете правоохранители нашли две гильзы от пуль.