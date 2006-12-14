Наша Украина договорилась с Морозом

Представители фракции “Наша Украина” разблокировали трибуну, и парламент продолжает работать.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сообщил о том, что достигнута договоренность, что сегодня на вечернем заседании будет рассмотрен проект постановления о распределении по комитетам двух народных депутатов Михаила РАЗГОНЯЕВА (фракция Партии регионов) и Владимира ШКЛЯРА (фракция «Наша Украина»).

Фракция «Наша Украина» разблокировала трибуну и сейчас продолжается заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, в работе Верховной Рады был объявлен внеочередной перерыв на 30 минут из-за блокирования «Нашей Украиной» парламентской трибуны. “НУ” требовала, чтобы руководство ВР подписало постановление об избрании члена фракции «Наша Украина» В.ШКЛЯРА членом комитета по вопросам правосудия.