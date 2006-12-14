Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух депутатов
11:07, 14 декабря 2006Политика
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Проблем при голосовании не возникло
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Василия ЦУШКО в связи с назначением его на должность министра внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовало 390 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Парламент также досрочно прекратил полномочия народного депутата Виктора КОРЖА в связи с избранием его министром по делам семьи, молодежи и спорта.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее решение проголосовали 370 народных депутатов из 441, зарегистрированного в зале.
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