Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух депутатов

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Василия ЦУШКО в связи с назначением его на должность министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовало 390 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент также досрочно прекратил полномочия народного депутата Виктора КОРЖА в связи с избранием его министром по делам семьи, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее решение проголосовали 370 народных депутатов из 441, зарегистрированного в зале.