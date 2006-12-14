Наша Украина заблокировала трибуну ВР

В работе Верховной Рады Украины объявлен внеочередной перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, с требованием объявить прерву к председателю ВР Александру МОРОЗУ обратились фракции Партии регионов и КПУ в связи с тем, что представители фракции «Наша Украина» блокируют трибуну парламента.

Такая позиция фракции связана с тем, что руководство ВР до этого времени не подписало постановление об избрании члена фракции «Наша Украина» Владимира ШКЛЯРА членом комитета по вопросам правосудия.

В частности, как отметил народный депутат, член фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК, соответствующее постановление парламент принял еще 19 октября.

Н.ОНИЩУК подчеркнул, что фракция неоднократно обращалась к руководству парламента по этому поводу, однако никакой реакции относительно этого не было.

По его словам, в связи с этим фракция «Наша Украина» приняла решение блокировать трибуну парламента.