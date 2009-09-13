Луценко отправляет в Умань почти полтысячи милиционеров и 15 собак

Отдельный сводный отряд Главного управления Министерства внутренних дел в Черкасской области будет осуществлять охрану правопорядка в городе Умань Черкасской области во время визита в город хасидов-паломников.

В целом в Умань прибудет около 450 милиционеров, к охране общественного порядка будет привлечено также 15 служебных собак, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Черкасской области.

Стражи порядка прибудут в Умань уже 14 сентября. Там они проведут оперативную отработку – проверят город на предмет наличия криминальных элементов.

Милиция призывает жителей Умани и туристов быть толерантными к паломникам и соблюдать определенные правила поведения. На время праздника хасиды в течение трех дней живут по своим правилам: ничего не берут в руки, держат двери открытыми, не любят, когда их снимают на фото- или видеокамеру, не могут видеть женщин. Поэтому для милиционеров этот период является сложным в плане охраны порядка, отметили в УМВД.

19-20 сентября в Умань приедут на празднование иудейского Нового года – Рош-га-Шана около 25 тыс. хасидов-паломников.

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