Тарасюк критикует 20-летие Руха по версии Ющенко

Лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК критикует организацию инициированного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО празднования 20-летия со дня основания общественно-политического объединения «Народный рух Украины за перестройку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции Б.ТАРАСЮКА.

Лидер НРУ напомнил, что Президент в марте 2009 года издал указ о праздновании на государственном уровне 20-летия «Народного руха Украины за перестройку».

По его словам, «руховцы» одобрили настоящий документ, однако состав организационного комитета по подготовке празднования, утвержденный Президентом, разочаровал активистов Народного руха.

Б.ТАРАСЮК заявил, что «оргкомитет возглавили те, кто раскалывал НРУ».

Он добавил, что члены НРУ считают себя правопреемниками того движения, которое было создано 20 лет назад. Вместо этого, в состав оргкомитета из тех людей, которые принимали участие в событиях 20-летней давности, попал только нынешний заместитель председателя НРУ Вячеслав КОВАЛЬ.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции В.КОВАЛЬ добавил, что в указанном оргкомитете работать было невозможно. По его мнению, «руховцы» считают, что празднование годовщины должно было быть народным, а не официальным. По словам В.КОВАЛЯ, такое празднование и организовал сам НРУ 6 сентября.

Б.ТАРАСЮК отметил, что вместо этого по инициативе Президента официальное празднование юбилейной даты проходит сегодня: во дворце «Украина» состоится торжественное собрание по этому поводу. При этом он отметил, что во дворце «Украина» три тысячи мест, а «руховцы» получили приглашение только на 100 человек. Лидер НРУ добавил, что его партия просила 1 тысячу приглашений, однако в таком количестве им было отказано, вместо этого, по его словам, во Дворец было приглашено много студентов различных учебных заведений, чтобы заполнить пустые места.

Б.ТАРАСЮК также напомнил, что 6 сентября, несмотря на приглашение, никто из представителей Секретариата Президента на празднование не пришел. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО лично поздравила «руховцев».

Также Б.ТАРАСЮК напомнил, что Секретариат Президента не ответил на просьбу партии наградить по случаю юбилея активистов НРУ государственными наградами.