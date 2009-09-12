Ющенко сегодня празднует 20-летие Народного руха

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Национальном дворце искусств «Украина» в 14.00 примет участие в торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине создания Народного руха Украины за перестройку.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, это мероприятие состоится в рамках исполнения соответствующего указа главы государства.

По случаю годовщины Народного руха Украины за перестройку на торжество со всех регионов Украины соберутся участники исторического Учредительного собрания, которое проходило в Киеве в сентябре 1989 года.

На мероприятие также приглашены представители Секретариата Президента Украины, правительства, парламента, центральных органов исполнительной власти, общественность, представители общественно-политических сил демократического направления, молодежь.

Прямую трансляцию мероприятия будет вести Национальная телекомпания Украины.