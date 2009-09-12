Матчук: не все сегодня понимают, что делает Ющенко
04:16, 12 сентября 2009Политика
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Ровенский губернатор выбрал кандидата
Председатель Ровенской областной госадминистрации Виктор МАТЧУК во время президентских выборов будет агитировать земляков за кандидатуру нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Рівне вечірнє».
В то же время В.МАТЧУК отказался оценить шансы нынешнего Президента на выборах, отметив, что «его шансы пусть оценивают социологи».
Объясняя свою позицию, он, в частности, сказал: «К ЮЩЕНКО может быть множество претензий, но он - украинский Президент, и для него Украина - это состояние души. Не все сегодня понимают то, что он делает, возможно, поймут лет через 10».
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