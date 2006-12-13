Цушко начал кадровые перестановки в МВД

Сегодня министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО представил личному составу МВД своих новых заместителей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, первым заместителем министра назначен Михаил КОРНИЕНКО; заместителем, начальником Департамента криминальной милиции назначен Николай КУПЯНСКИЙ; заместителем министра, начальником Главного следственного управления МВД Украины назначен Василий БОДНЕР; заместителем министра, начальником по общественной безопасности стал Василий ФАТХУДИНОВ; Николай ПЛЕХАНОВ будет руководить кадрами и внутренней безопасностью МВД Украины; Виктор СУСЛОВ назначен заместителем министра; Василий МАРМАЗОВ – заместителем министра по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти.