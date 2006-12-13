Черновецкий подсчитал убытки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕНОВЕЦКИЙ заявляет, что вчера во время блокирования сессии Киевского городского совета оппозиционные депутаты, в том числе и народные депутаты Украины, разрушили оборудование в зале заседании на несколько десятков тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ показал журналистам два вырванных микрофона в президиуме Киевсовета, рассказал, что повреждены компьютеры, и продемонстрировал разбросанные по залу и президиуму стулья.

Он заявил, что уже в ближайшее время будут предприняты меры для того, чтобы народные депутаты не могли мешать работе депутатов городского совета.

«Я хочу категорически заявить, что мне как Киевскому городскому председателю не нужны депутаты Верховной Рады в зале в таком качестве. И я думаю, что в ближайшее время я смогу предпринять какие-то законные меры. Мы будем сейчас консультироваться, чтобы не допускать хулиганства», - сказал мэр.

На вопрос журналистов о причинах драк в Киевсовете Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что это происходит из-за того, что новая власть начала вести борьбу с коррупцией. «Что происходит? Происходят реформы. Происходят контрольные проверки, наступление на коррупцию в громадных размерах», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.