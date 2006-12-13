Ющенко советует коалиции отложить эмоции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Верховная Рада не сможет преодолеть вето, примененное им к закону о государственном бюджете на 2007 год.

Об этом Президент сказал журналистам в Таллине, передает “Украинская правда”.

"Я убежден, что у парламента не найдется 300 голосов, чтобы взять ответственность по таким социальным вещам, которые заложены в этом бюджете", - сказал он.

Президент отметил, что не собирается пересматривать свои позиции по этому вопросу. "Я не собираюсь искать по ряду принципиальных позиций другой реакции, чем их учтение в бюджете", - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент призвал все стороны, работавшие над бюджетом, "не разбрасываться эмоциями и не демонстрировать свою осведомленность" в этом вопросе.

"Я бы советовал всем отложить эмоции, "лихорадочные" оценки тоже оставить у себя дома и находить компромиссы по урегулированию этого вопроса в ближайшие дни", - добавил он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что его вето касалось принципиальных вопросов – размера минимальных пенсий и зарплат. "Такого в нашем бюджетном процессе еще не было", - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент отправил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.