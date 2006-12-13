Янукович в Казахстане встретится с Ахметовым

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с двухдневным (13-14 декабря) рабочим визитом в Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита 14 декабря премьер-министр Украины планирует встретиться с премьер-министром Республики Казахстан Даниалом АХМЕТОВЫМ.

В ходе встречи ожидается подписание совместного заявления премьер-министров Украины и Казахстана.

После этого запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Также украинский премьер посетит селение Промышленное (город Астана), где примет участие в торжественной церемонии закладки первого камня в строительство украинского национального культурного центра «Оберіг». В ходе церемонии премьер пообщается с представителями украинской диаспоры.

Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев в четверг, 14 декабря, во второй половине дня.

В поездке премьер-министра сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, советник премьер-министра Украины Константин ГРИЩЕНКО и другие официальные лица.