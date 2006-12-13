Тимошенко хочет сорвать концерт Карпачевой

Фракция Блока Юлии Тимошенко намерена внести свою кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, намерена ли ее политическая сила вносить кандидатуру на должность омбудсмана.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отказалась назвать конкретную фамилию, объясняя это тем, что окончательное решение будет принято на заседании фракции БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что согласно законопроекту о парламентской оппозиции кандидатуру на эту должность должны вносить именно представители оппозиционных сил. «Когда Уполномоченный по правам человека играет одну музыку с властью, то с этого Уполномоченного мало толку будет», - сказала она.

Комментируя заявление председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, что он также собирается воспользоваться своим правом и внести на эту должность кандидатуру Нины КАРПАЧЕВОЙ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такая позиция вполне логична.

«В должности Уполномоченного лучше иметь карманного политика от антикризисной коалиции», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЕВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок.