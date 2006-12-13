Шуфрич собирается сидеть на двух стульях

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ намерен совмещать свою работу в качестве руководителя МинЧС и одновременно депутата Веховной Рады Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на своем первом брифинге для журналистов в качестве министра по чрезвычайным ситуациям.

«Мандат депутата ВР Крыма отличается от мандата депутата ВР Украины и не требует сложения полномочий в связи с назначением на должность министра», - пояснил Н.ШУФРИЧ.

Он рассчитывает, что его коллеги по крымскому парламенту с пониманием отнесутся к такому совместительству. «Я бы не хотел, чтобы жители полуострова почувствовали, что я сложил свои депутатские полномочия. Я сложно избирался», - добавил Н.ШУФРИЧ.

Он также подчеркнул, что приложит максимальные усилия для того, чтобы его работа в должности министра по чрезвычайным ситуациям не отразилась на работе в ВР Крыма.