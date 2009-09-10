Депутат: БЮТ и ПР готовятся к досрочным парламентским выборам

Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов договорились о проведении досрочных выборов в Верховную Раду Украины в мае 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость”, такое предположение сделал заместитель председателя оргкомитета этой организации, народный депутат Геннадий ЗАДИРКО, комментируя проект постановления ВР о назначении выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года, внесенный народными депутатами Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов) и Андреем ПОРТНОВЫМ (фракция БЮТ).

По мнению Г.ЗАДИРКО, эти две политические силы уже разработали сценарий, по которому плановые местные выборы будут объединены с досрочными парламентскими.

“Вообще-то, местные выборы, по логике, должны были бы состояться в последнее воскресенье марта. Потому проект постановления Верховной Рады от депутатов ПРиБЮТ дает лишние основания допустить, что эти политические силы намерены после президентской кампании сразу войти в местные и парламентские выборы. Для объявления последних достаточно будет “реанимировать” указ Президента о роспуске парламента, действие которого пока лишь приостановлено. Сделать это сможет новоизбранный президент», - считает депутат.

По его словам, такое совмещение выборов “даст возможность сэкономить средства, человеческие ресурсы и время, но в то же время сделает более контролируемым сам избирательный процесс ради получения необходимого им результата”.

Депутат отметил, что досрочные выборы необходимы, но их нужно проводить по открытым избирательным спискам, для чего следует внести соответствующие изменения в избирательное законодательство. “Но от нынешней неформальной коалиции ПРиБЮТ, помня их общие “наработки” по изменениям в Конституцию и закон о выборах Президента, можно, скорее, ожидать “корректирования” законодательства по местным и парламентским выборам в интересах “себя, любимых”, - прогнозирует Г.ЗАДИРКО.