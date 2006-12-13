Тарасюк на заседание Кабмина не пришел

11:26, 13 декабря 2006
Политика
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МИД представляет Огрызко

Министерство иностранных дел на сегодняшнем заседании правительства Украины представляет первый заместитель министра Владимир ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на столе перед В.ОГРЫЗКО стоит табличка «МИД», в то время как напротив других участников заседания Кабинета Министров – табличка с указанием фамилии и должности министра.

Предполагается, что В.ОГРЫЗКО сегодня на заседании правительства выступит докладчиком по вопросу о проведении Года Республики Казахстан в Украине.

 

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