Тарасюк на заседание Кабмина не пришел
11:26, 13 декабря 2006Политика
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МИД представляет Огрызко
Министерство иностранных дел на сегодняшнем заседании правительства Украины представляет первый заместитель министра Владимир ОГРЫЗКО.
Как передает корреспондент УНИАН, на столе перед В.ОГРЫЗКО стоит табличка «МИД», в то время как напротив других участников заседания Кабинета Министров – табличка с указанием фамилии и должности министра.
Предполагается, что В.ОГРЫЗКО сегодня на заседании правительства выступит докладчиком по вопросу о проведении Года Республики Казахстан в Украине.
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