Тарасюк на заседание Кабмина не пришел

Министерство иностранных дел на сегодняшнем заседании правительства Украины представляет первый заместитель министра Владимир ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на столе перед В.ОГРЫЗКО стоит табличка «МИД», в то время как напротив других участников заседания Кабинета Министров – табличка с указанием фамилии и должности министра.

Предполагается, что В.ОГРЫЗКО сегодня на заседании правительства выступит докладчиком по вопросу о проведении Года Республики Казахстан в Украине.