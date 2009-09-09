Представители МИД говорили о нефти, Евросоюзе и визите Ющенко в Грузию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует в ноябре осуществить визит в Грузию.

Как сообщил в интервью УНИАН Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Грузии Василий ЦЫБЕНКО, о подготовке этого визита шла речь в ходе украинско-грузинских политических консультаций, которые состоялись сегодня в Киеве.

По словам посла, в ходе консультаций также обсуждался вопрос проведения очередного Энергетического саммита, во время которого будут определены дальнейшие шаги по реализации ряда энергетических проектов, в частности, по Каспийско-Черноморско-Балтийской транспортировке нефти с использованием нефтепровода Одесса-Броды.

Стороны обменялись мнениями о сроках проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между нашими государствами.

Обсуждались также возможности расширения сотрудничества между парламентами Украины и Грузии, особенно в контексте инициативы Европейского парламента по созданию Парламентской ассамблеи ЕС и стран «Восточного партнерства».