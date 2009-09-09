Экс-заместитель председателя СБУ: если б я был советником Медведева...

Бывший заместитель председателя СБУ Александр СКИПАЛЬСКИЙ считает преждевременными намерения России внести изменения в оборонную доктрину, которые, в частности, предусматривают более жесткую реакцию РФ в случае агрессии в адрес россиян, находящихся вне территории страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола на тему «Возможна ли война между Украиной и Россией».

«Я считаю, что принятие этого закона, если б я был советником Президента России, преждевременно. Так же, как и были преждевременными заявления России о том, что она спасает российское население в Южной Осетии», - сказал А.СКИПАЛЬСКИЙ, добавив при этом, что в последнем случае логичнее было бы со стороны России заявить о проведении миротворческой операции.

По его мнению, принятие данных изменений в закон может привести к обострению ситуации.

В то же время он уверен, что предлагаемые новации «носят пропагандистский характер… Я их оцениваю как преждевременный».

В свою очередь председатель международного фонда Национальной и международной безопасности при Госдуме России Леонид ШЕРШНЕВ выразил убеждение, что необходимость принятия данных изменений обусловлена тем, что российская сторона не исключает «возможности повторения агрессии со стороны Грузии». Ибо, как убежден Л.ШЕРШНЕВ, на сегодняшний день Грузия смогла восстановить, «в том числе не без помощи Украины», свои потери, которые она понесла во время прошлогодней кампании.

«Принятие закона сразу после войны с Грузией, очевидно, имеет в виду повтор возможной агрессии… Если перенести с точки зрения на Украину может случиться так, что сама Украина попросит Россию использовать их вооруженные силы для помощи, в частности, в Крыму», - сказал Л.ШЕРШНЕВ. При этом он пояснил, что по имеющейся у него информации, сегодня на Крымском полуострове существуют определенные проблемы с крымско-татарским населением, которое, опять таки по его данным, «даже вооружается».

В контексте сказанного Л.ШЕРШНЕВ допустил, что «украинская власть может не справиться» в случае возникновения конфликта.